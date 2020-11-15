РИАМО - 15 ноя. Пожар произошел в доме в деревне Супонево в городском округе Щелково, в результате возгорания никто не пострадал, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Московской области.

Сообщение о пожаре в частном доме на улице Озерной в деревне Супонево поступило в МЧС утром в воскресенье.

«В 07:58 - локализация пожара на площади 5 квадратных метров. В 07:59 - локализация открытого горения. В 08:18 - ликвидация последствий пожара. Пострадавших нет», — говорится в сообщении.

На месте работали 14 единиц техники и 48 человек, из них от МЧС – пять единиц техники и 19 человек.

По данным СМИ, по данному адресу находится частный пансионат для пожилых. Во время тушения пожара эвакуировали 60 человек.