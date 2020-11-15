РИАМО - 15 ноя. Западный участок Большой кольцевой линии (БКЛ) метро столицы построили на 60%, его длина составит девять километров, говорится в сообщении пресс-службы комплекса градостроительной политики и строительства Москвы.

«На западном участке Большой кольцевой линии завершены все тоннелепроходческие работы, ведется строительство станций. Две из них вышли на финальную стадию строительства, еще две активно строятся», – сказал заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Он добавил, что на станциях «Терехово» и «Кунцевская» устанавливают монолитные конструкции. Также на последней станции ведется разработка котлована пересадки, с помощью которого свяжут три линии подземки и МЦД. На станции «Терехово» рабочие выполняют отделочные работы.

На западном участке Большой кольцевой линии подземки будут четыре станции: «Карамышевская» (проектное название «Улица Народного Ополчения»), «Мневники» (бывшая «Карамышевская»), «Терехово» (ранее называлась «Мневники») и «Кунцевская».