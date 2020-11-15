РИАМО - 15 ноя. В Подмосковье и столице на 16 ноября объявлен «желтый» уровень погодной опасности из-за гололедицы, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

«Желтый» - это второй уровень погодной опасности, который означает потенциально опасную погоду.

Предупреждение из-за гололедицы в столице объявлено с 00:00 до 21:00 16 ноября, в Подмосковье «желтый» уровень действует до 21 часа 16 ноября.

Такой же уровень погодной опасности объявили на территории Смоленской, Брянской, Курской, Белгородской, Воронежской, Тамбовской и Рязанской областей.

В Московском регионе 16 ноября будет облачно с прояснениями. Ночью ожидаются небольшие осадки, днем будет преимущественно без осадков. Местами образуется гололедица. Температура в течение суток составит минус 3 – минус 1 градус.

Ранее синоптики сообщали, что на следующей неделе в Московском регионе ожидаются мороз до минус 8 градусов и гололедица.