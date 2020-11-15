РИАМО - 15 ноя. В столице до конца 2020 года введут в эксплуатацию еще три станции Московских центральных диаметров, на них сейчас ведут отделочные работы, говорится в сообщении пресс-службы комплекса градостроительной политики и строительства города.

«Мы продолжаем совместную работу с нашими коллегами из «Российских железных дорог», реализуем очень важную программу – строительство Московских центральных диаметров. В этом году мы ввели в эксплуатацию 12 остановочных пунктов на разных участках, до конца года планируем ввести еще три станции», – сказал заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Он добавил, что завершить работы планируют на станциях Подольск на МЦД-2, Ховрино-2 на Октябрьской железной дороге (будущий МЦД-3), Крекшино на Киевском направлении МЖД (будущий МЦД-4).

По словам вице-мэра, на всех станциях завершены строительные работы и реконструкция. Рабочие выполняют отделку.

В 2021 году планируют открыть 14 станций МЦД.

Бочкарев отметил, что остановочные пункты МЦД – это станции нового класса, фактически вокзалы. Они сделают использование железнодорожного транспорта удобнее.

«Количество пассажиров на МЦД увеличивается с каждым днем», — заключил Бочкарев.

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