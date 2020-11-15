РИАМО - 15 ноя. Для жителей дома в Красноармейске, где произошел крупный пожар, организуют выездное горячее питание, также организован пункт временного размещения во Дворце культуры на улице Академика Янгеля, сообщил глава Красноармейска Александр Федоров.

Вечером 14 ноября в Заречном тупике в Красноармейске загорелся жилой дом. Площадь пожара достигла 1,3 тысячи квадратных метров. Во время тушения возгорания эвакуировали 82 человека, никто не пострадал. Пожар полностью потушили днем в воскресенье.

«Уважаемые жители! Ситуацию держу на личном контроле. Открыта горячая линия по размещению пострадавших от пожара: 84965382121 - Дежурно-диспетчерская служба городского округа Красноармейск Московской области», — написал Федоров в Instagram.

Он добавил, что выездное горячее питание организуют по адресу: Заречный тупик, дом 4.

Кроме того, организован пункт временного размещения во Дворце культуры по адресу: улица Академика Янгеля, дом 33.

Ранее Федоров сообщал, что по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьев были подготовлены пункты временного пребывания. Прорабатывался вопрос размещения жителей, чьи квартиры были повреждены, в маневренном фонде.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил первому зампреду правительства региона Ольге Забраловой и главе Красноармейска Александру Федорову оказать необходимую помощь жителям, чьи квартиры были повреждены из-за пожара.