РИАМО - 15 ноя. В рамках программы «Мой район» в Сокольниках были благоустроены скверы, спортивные площадки и культурные объекты, также улучшали транспортную систему, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Визитная карточка района — парк «Сокольники» — постепенно меняется. Здесь открылся обновленный скейт-парк общей площадью около 1,5 тысячи квадратных метров. Он предназначен как для новичков, так и для спортсменов со стажем», — говорится в сообщении.

Реконструирован был и Сад астрономов. Это одновременно и зона отдыха, и познавательная площадка. В центре сада, где раньше были часы, появился уютный скверик со скамейками, вокруг которого располагаются макеты небесных тел, а благодаря светодиодной подсветке дорожек в темноте сад подсвечен. Более того, летом в парке заработало новое колесо обозрения высотой 35 метров, которое оборудовано кабинками с панорамным остеклением. Также в парке благоустроили Сиреневый сад.

Изменения коснулись и других парков района. Благоустроен оказался комплекс «Изумрудный город» на улице 1-й Лучевой просек за Митьковским проездом, в котором могут играть дети с ограниченными возможностями. Там есть детские и спортивные площадки, тренажеры, качели и карусели с пандусами, а в крытых павильонах есть песочница, сухой бассейн с шариками и батут.

На улице Матросская Тишина у храма Благовещения пресвятой Богородицы тоже благоустроили сквер. Там обновили плиточное покрытие дорожек, высадили десятки кустарников и поставили новые лавочки.

Изменения коснулись и инфраструктуры района. В районе обустроили территории восьми образовательных учреждений. Планируется строительство нового инфекционного корпуса для больницы святого Владимира, в которой будет диагностическая служба для проведения эндоскопических исследований, КТ, МРТ, рентгена, УЗИ и функциональной диагностики, а еще лаборатория и хирургическое отделение.

Реконструкции подверглись две детско-спортивные площадки на улицах Олений Вал и Егерская, а новые площадки появились во дворах домов на улицах Барболина, Охотничья, Короленко и Шумкина.

В 2021 году планируется реконструкция Ледового дворца «Сокольники», на первом этаже которого появится тренировочный корпус и разместится детская спортивная школа, а на втором этаже появится арена на 12 тысяч мест.

В районе работают и центры социального обслуживания. Например, по адресу 2-й Полевой переулок, дом 2, расположен отдел социальной защиты населения, который предоставляет более ста госуслуг. Для старшего поколения в районе работает центр социального обслуживания «Сокольники», на улице Бабаевской, дом 6, в марте открылось клубное пространство «Мой центр услуг».

Самым долгожданным событием стало открытие после реконструкции памятника советской архитектуры 1920-х годов - Дома культуры имени И.В. Русакова, в котором были восстановлены интерьеры и витражи.

И, конечно же, благоустройство коснулось и самих улиц района. В этом году в Сокольниках благоустроили улицы Стромынка и Русаковскую, а также реконструировали железнодорожный мост. Более того, в районе началось строительство станции Большой кольцевой линии «Стромынка».