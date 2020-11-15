РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 15 ноя. В строящемся жилом комплексе «Люберцы Парк» загорелся утеплитель, в результате пожара никто не пострадал, сообщил «РИАМО в Люберцах» начальник ФГКУ 16-го отряда ФПС по Московской области Павел Иванов.
Утром в воскресенье в новостройке в Люберцах произошел пожар.
«Горел утеплитель на открытой площадке в ЖК «Люберцы Парк». В результате пожара никто не пострадал », - сказал Иванов.
Он добавил, что в новостройке закоптились от дыма стены с первого по шестой этаж, но ничего не обгорело.
Возгорание тушили две пожарные автоцистерны и семь человек.
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