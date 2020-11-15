РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 15 ноя. В строящемся жилом комплексе «Люберцы Парк» загорелся утеплитель, в результате пожара никто не пострадал, сообщил «РИАМО в Люберцах» начальник ФГКУ 16-го отряда ФПС по Московской области Павел Иванов.

Утром в воскресенье в новостройке в Люберцах произошел пожар.

«Горел утеплитель на открытой площадке в ЖК «Люберцы Парк». В результате пожара никто не пострадал », - сказал Иванов.

Он добавил, что в новостройке закоптились от дыма стены с первого по шестой этаж, но ничего не обгорело.

Возгорание тушили две пожарные автоцистерны и семь человек.