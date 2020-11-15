РИАМО - 15 ноя. Возгорание в доме в подмосковном Красноармейске полностью потушили, в результате пожара никто не пострадал, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Московской области.

Вечером 14 ноября в Заречном тупике в Красноармейке загорелся дом. В здании загорелись чердак и кровля. В ходе тушения пожара эвакуировали 82 человека, среди которых было 18 детей. Для жителей предусмотрели два пункта временного размещения.

«В 22:52 локализация на площади 1,3 тысячи квадратных метров. В 23:34 - ликвидация открытого горения. В 12:07 - ликвидация пожара», — говорится в сообщении.

В результате пожара никто не пострадал.

На месте происшествия работали 24 единицы техники и 83 человека.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил оказать необходимую помощь жителям, чьи квартиры пострадали из-за пожара. Он особенно обратил внимание на важность обеспечения временного размещения жильцов и расселение дома.