РИАМО - 15 ноя. Певец Валерий Меладзе объяснил, что не призывал никого бойкотировать съемки в новогодних программах, он просто предложил гипотетическую ситуацию, если бы в Новый год на телеканалах не показывали развлекательные программы, сообщается на сайте «Московского комсомольца».

Ранее певец написал в соцсетях, что артисты могут отказаться от съемок в новогодних программах, чтобы привлечь внимание к проблеме шоу-бизнеса в период пандемии. Артисты из-за пандемии вынуждены отменять концерты, спектакли и другие мероприятия.

«Думаю, было бы грустно многим людям, особенно когда закрыты все заведения, отменены развлекательные мероприятия, все вынуждены сидеть по домам и смотреть телевизор. А в телевизоре ничего нет, нет нас, артистов. Раз не замечают нас, наши проблемы, то я предложил представить такой перевертыш – пусть и в Новый год нас не заметят», — сказал Меладзе.

Однако он добавил, что никого не осудит, если кто-то из артистов снимется в новогодних передачах, потому что не призывал к бойкоту, а лишь сделал предположение.

Певец отметил, что не факт, что сам пойдет на съемки новогодних программ, потому что нужно оправдывать свой пост. ​