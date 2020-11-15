РИАМО - 15 ноя. Единичные случаи нарушений выявили при проверке ресторанов в центре столицы на предмет соблюдения запрета работы по ночам, были проверены такие заведения, как Sixty, Birds, Ruski, Bamboo bar и караоке City voice, сообщает оперштаб Москвы.

«Более 30 заведений на Арбате и в «Москва-Сити» проверили на соблюдение запрета работы в ночное время. Выявлены единичные случаи нарушений», — говорится в сообщении.

С сотрудниками заведений провели разъяснительные беседы. После этого клиентов рассчитали, а рестораны прекратили работу.

С 13 ноября в Москве запретили работу ресторанов, кафе, баров, ночных клубов и других развлекательных заведений в период с 23:00 до 06:00. Введение ограничения связано с борьбой с распространением коронавируса.

В то же время запрет не распространяется на курьерскую доставку и торговлю навынос.

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Текстовая трансляция

15 НОЯБРЯ

- Единичные случаи нарушений выявили при проверке ресторанов в центре столицы на предмет соблюдения запрета работы по ночам, были проверены такие заведения, как Sixty, Birds, Ruski, Bamboo bar и караоке City voice.

- 1219 человек с коронавирусом госпитализировали в Москве за сутки. Среди заболевших 13,5% - дети, 44,2% - люди в возрасте от 18 до 45 лет, 29,4% – от 46 до 65 лет, еще 9,6% - от 66 до 79 лет. Также 3,3% среди заболевших - люди старше 80 лет.

- За сутки в России зарегистрировали 22 572 случая коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 812 больных. В Москве - 6 271.

- В столице за прошедшие сутки 4266 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, за весь период эпидемии врачи города вылечили более 367 тысяч пациентов.

- 75 пациентов с коронавирусом скончались в Москве за сутки. За весь период эпидемии умерли 7 787 человек.