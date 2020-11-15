РИАМО - 15 ноя. Столичная полиция установила, что о «минировании» мечетей в Московском регионе сообщал 34-летний мужчина, он проживает на юго-востоке столицы, сообщает «Интерфакс».

Днем 14 ноября имам одной из мечетей Московского региона получил сообщение с угрозой о взрыве.

«Выяснилось, что мужчина звонил с телефона, зарегистрированного на жителя района Текстильщики», — говорится в сообщении.

В течение 2,5 часов правоохранители проводили осмотр мечетей в Выползовом переулке, на Большой Татарской улице, улице Хачатуряна и Поклонной горе. Ни в одном молитвенном доме не нашли взрывчатых веществ.

Из мечетей эвакуировали около 50 человек. Однако информация оказалась ложной. ​