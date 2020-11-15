РИАМО - 15 ноя. На кровле строящегося здания на Нежинской улице загорелся утеплитель, на месте работают пожарно-спасательные подразделения, говорится в сообщении пресс-службы ГУ МЧС России по Москве.
Утром в воскресенье в центр управления в кризисных ситуациях столичного главка МЧС России сообщили о пожаре по адресу: Нежинская улица, дом 5 «Б».
«Горит утеплитель на кровле», — говорится в сообщении.
Площадь пожара составила 30 квадратных метров.
На месте работают пожарно-спасательные подразделения.
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