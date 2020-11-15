РИАМО - 15 ноя. На кровле строящегося здания на Нежинской улице загорелся утеплитель, на месте работают пожарно-спасательные подразделения, говорится в сообщении пресс-службы ГУ МЧС России по Москве.

Утром в воскресенье в центр управления в кризисных ситуациях столичного главка МЧС России сообщили о пожаре по адресу: Нежинская улица, дом 5 «Б».

«Горит утеплитель на кровле», — говорится в сообщении.

Площадь пожара составила 30 квадратных метров.

На месте работают пожарно-спасательные подразделения.