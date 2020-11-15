РИАМО - 15 ноя. В столице за сутки выявили 6271 случай коронавируса, были госпитализированы 1219 человек с Covid-19, сообщает оперштаб Москвы.

На ИВЛ в больницах города находятся 379 человек.

«Среди заболевших 13,5% - дети, 44,2% - люди в возрасте от 18 до 45 лет, 29,4% – от 46 до 65 лет, еще 9,6% - от 66 до 79 лет. Также 3,3% среди заболевших - люди старше 80 лет», — говорится в сообщении.

Пожилым жителям и людям с хроническими заболеваниями напомнили об обязательном соблюдении самоизоляции. Кроме того, домашний режим следует соблюдать школьникам 6-11 классов и студентам, которые учатся дистанционно.

В общественных местах необходимо надевать защитные маски и перчатки и соблюдать социальную дистанцию.

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