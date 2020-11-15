РИАМО - 15 ноя. В отношении 32-летнего мужчины возбуждены уголовные дела по статье 115 УК РФ (умышленное причинение легкого вреда здоровью) из-за драки в «Лужниках», говорится в сообщении пресс-службы ГУ МВД РФ по Москве.

«Вечером 13 ноября в полицию поступило сообщение о конфликте между гражданами во Дворце спорта «Лужники». Прибывшими на место сотрудниками полиции установлено, что между тремя гражданами произошла драка, в результате которой двое участников для оказания помощи доставлены в медицинское учреждение», — говорится в сообщении.

Третьего участника драки доставили в отдел полиции.

По результатам проверки в отношении задержанного возбуждено два уголовных дела по статье 115 УК РФ «Умышленное причинение легкого вреда здоровью».

По данным СМИ, драка произошла между участником Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Адамом Яндиевым и бойцами смешанного стиля Сергеем Харитоновым и Русланом Абдо. В отношении первого из них завели два уголовных дела.