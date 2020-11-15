РИАМО - 15 ноя. Специалисты «Мосприроды» рассказали, как изменяется поведение и окрас животных, живущих на природных территориях города, при подготовке к зиме, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Уже почти все белки сменили рыжие летние шубки на серые с более пушистым и густым мехом. Происходит это так: вначале новые волоски появляются на мордочке и кисточках ушей, затем — на лапах и в самом конце — на спине и по бокам», — говорится в сообщении.

Белки меняют окрас за два месяца, к концу ноября этот процесс заканчивается. К зиме белки утепляют свои гнезда мхом, шерстью животных, сухой травой. В гнезде могут жить до шести особей. Однако чаще всего зверьки живут по одному. Белки любят запасать на зиму орехи, шишки, грибы и желуди.

В столице на природных территориях обитают краснокнижные заяц-беляк и заяц-русак. Первый меняет окрас меха на белый, а у второго она удлиняется по всему телу. Также у зайцев отрастают густые щеточки на лапках, чтобы они могли ходить по снегу и рыть норы.

Краснокнижные ласки тоже меняют свой окрас. Увидеть этого хищника сложно, потому что он прячется при появлении людей и охотится в лабиринтах нор мышей. Однако зимой или весной наблюдать ласку возможно, так как животное линяет поздно и выделяется. Линька ласок начинается в ноябре или октябре, к декабрю она заканчивается.

Специалисты «Мосприроды» наблюдали горностаев в Бирюлевском дендропарке и природном заказнике «Долина реки Сетунь». Эти животные занесены в Красную книгу столицы. Меняют мех горностаи в последние два месяца осени. Их шерстка становится белого цвета.