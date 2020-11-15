РИАМО - 15 ноя. В столице за прошедшие сутки выявили 6 271 случай коронавируса, с начала пандемии в городе выявили 510 214 случаев Covid-19, сообщает московский оперштаб.

За сутки в столице вылечили после коронавируса 4 266 человек, с начала пандемии выздоровели от инфекции 367 613 человек. Скончались за сутки 75 человек с коронавирусом, с начала пандемии умерли 7 787 заразившихся.

В России за сутки выявили 22 572 случая коронавируса. Выздоровели 14 456 пациентов, скончались 352 человека.

За весь период пандемии в стране выявили 1 925 825 случаев инфицирования, 1 439 985 человек выздоровели после коронавируса, 33 186 человек с Covid-19 умерли.

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Текстовая трансляция

15 НОЯБРЯ

- 1219 человек с коронавирусом госпитализировали в Москве за сутки. Среди заболевших 13,5% - дети, 44,2% - люди в возрасте от 18 до 45 лет, 29,4% – от 46 до 65 лет, еще 9,6% - от 66 до 79 лет. Также 3,3% среди заболевших - люди старше 80 лет.

- За сутки в России зарегистрировали 22 572 случая коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 812 больных. В Москве - 6 271.

- В столице за прошедшие сутки 4266 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, за весь период эпидемии врачи города вылечили более 367 тысяч пациентов.

- 75 пациентов с коронавирусом скончались в Москве за сутки. За весь период эпидемии умерли 7 787 человек.