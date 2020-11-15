РИАМО - 15 ноя. В столице более 85 тысяч медицинских документов загрузили в электронные медкарты детей, в онлайн-карты можно вносить результаты анализов, данные о прививках и другое, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Более 85 тысяч медицинских документов загрузили в электронные медкарты детей их родители или законные представители с момента появления такой возможности на mos.ru и в мобильном приложении «ЕМИАС.ИНФО». Большинство из них — 38% — (загрузили – ред.) результаты лабораторных исследований», - говорится в сообщении.

В раздел «Мои загруженные документы» можно вносить результаты исследований, выписки, рецепты, данные о прививках и многое другое, поэтому с помощью скана медицинской карты и медицинских документов все необходимые сведения могут храниться в одном месте в равном доступе как для хозяина электронной карты, так и для врача.

На данный момент доступ к электронным картам получили больше 1,5 миллионов человек, из которых 240 тысяч медкарт принадлежат детям.