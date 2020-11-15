РИАМО - 15 ноя. В столице за прошедшие сутки 4266 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, за весь период эпидемии врачи города вылечили более 367 тысяч пациентов, сообщает оперативный штаб Москвы.
Для подтверждения отсутствия у пациента коронавируса в организме врачи проводят специальные исследования. При выписке все, кто должен находиться под наблюдением, получают необходимые рекомендации.
Вылечившиеся москвичи могут стать донорами плазмы или социальными волонтерами. Потенциальные доноры должны быть в возрасте от 18 до 55 лет, у них не должно быть хронических заболеваний, ВИЧ, гепатитов В и С.
Подробнее о возможности стать донором или волонтером можно узнать по телефону 8 (495) 870-45-16. Горячая линия работает с 9:00 до 19:00 каждый день.
Все, что нужно знать о коронавирусе. Спецпроект РИАМО>>
Коронавирус и ограничительные меры в связи с пандемией
Текстовая трансляция
15 НОЯБРЯ
- 1219 человек с коронавирусом госпитализировали в Москве за сутки. Среди заболевших 13,5% - дети, 44,2% - люди в возрасте от 18 до 45 лет, 29,4% – от 46 до 65 лет, еще 9,6% - от 66 до 79 лет. Также 3,3% среди заболевших - люди старше 80 лет.
- За сутки в России зарегистрировали 22 572 случая коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 812 больных. В Москве - 6 271.
- В столице за прошедшие сутки 4266 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, за весь период эпидемии врачи города вылечили более 367 тысяч пациентов.
- 75 пациентов с коронавирусом скончались в Москве за сутки. За весь период эпидемии умерли 7 787 человек.
Комментарии
Авторизуйтесь , чтобы оставлять комментарии