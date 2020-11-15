РИАМО - 15 ноя. В столице за прошедшие сутки 4266 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, за весь период эпидемии врачи города вылечили более 367 тысяч пациентов, сообщает оперативный штаб Москвы.

«Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 367 613», — говорится в сообщении.

Для подтверждения отсутствия у пациента коронавируса в организме врачи проводят специальные исследования. При выписке все, кто должен находиться под наблюдением, получают необходимые рекомендации.

Вылечившиеся москвичи могут стать донорами плазмы или социальными волонтерами. Потенциальные доноры должны быть в возрасте от 18 до 55 лет, у них не должно быть хронических заболеваний, ВИЧ, гепатитов В и С.

Подробнее о возможности стать донором или волонтером можно узнать по телефону 8 (495) 870-45-16. Горячая линия работает с 9:00 до 19:00 каждый день.

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Текстовая трансляция

15 НОЯБРЯ

- 1219 человек с коронавирусом госпитализировали в Москве за сутки. Среди заболевших 13,5% - дети, 44,2% - люди в возрасте от 18 до 45 лет, 29,4% – от 46 до 65 лет, еще 9,6% - от 66 до 79 лет. Также 3,3% среди заболевших - люди старше 80 лет.

- За сутки в России зарегистрировали 22 572 случая коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 812 больных. В Москве - 6 271.

- В столице за прошедшие сутки 4266 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, за весь период эпидемии врачи города вылечили более 367 тысяч пациентов.

- 75 пациентов с коронавирусом скончались в Москве за сутки. За весь период эпидемии умерли 7 787 человек.