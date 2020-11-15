РИАМО - 15 ноя. В столице загорелась квартира на первом этаже 9-этажного дома на улице Широкой, дом 1, строение 2, пожар уже ликвидировали, двух человек спасли, один погиб, говорится в сообщении пресс-службы ГУ МЧС РФ по Москве.

Площадь пожара составила 15 квадратных метров.

«Пожарно-спасательными подразделениями в ходе проведения разведки и тушения пожара из горевшей квартиры были спасены 2 человека, переданы медикам для проверки», — отмечается в материале.

В целях безопасности семь человек вывели из подъезда. Один человек погиб в результате происшествия.

В 9:04 пожар локализовали, в 09:11 – ликвидировали.