РИАМО – 15 ноя. Цикл видеоэкскурсий по музеям появится на медиаплатформе #Москвастобой, в рамках серии онлайн-туров также проведут прямые трансляции, говорится в сообщении пресс-службы комитета по туризму столицы.

Представители музеев обратились к заммэра Москвы – руководителю аппарата мэра и правительства столицы Наталье Сергуниной в ходе онлайн-встречи с просьбой поддержать интерактивные проекты.

«Обязательно вас поддержим. Присылайте свои идеи в департамент культуры и комитет по туризму Москвы. Проработаем каждое ваше предложение», — сказала Сергунина.

В онлайн-встрече принимали участие директор Музея В.А. Тропинина Ольга Журавлева, директор парка «Зарядье» Иван Демидов, директор «Мультимедиа Арт Музея» Ольга Свиблова и другие.

Первые онлайн-туры пройдут 18 ноября, их проведут профессиональные экскурсоводы. Чтобы принять участие в виртуальной экскурсии, не нужно предварительно регистрироваться.

Платформу #Москвастобой запустили в марте этого года. Там размещают лекции, записи спектаклей, онлайн-туры, модные показы, литературные чтения и так далее.