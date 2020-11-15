РИАМО - 15 ноя. В Московской области в Красноармейске пожарным удалось ликвидировать открытое горение в доме на улице Заречный тупик, дом 4, сообщается на сайте ГУ МЧС РФ по Подмосковью.

В результате происшествия никто не пострадал.

«В 22:52 локализация на площади 1,3 тысячи квадратных метров. В 23:34 ликвидация открытого горения», — отмечается в материале.

В доме загорелись чердак и кровля по всей площади. Спасатели создали штаб тушения пожара и развернули три боевых участка.

При тушении эвакуировано 82 человека, из них 18 детей.

В ликвидации возгорания участвовали 24 единицы техники и 83 человека.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил оказать необходимую помощь жителям, чьи квартиры пострадали от пожара.