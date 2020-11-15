РИАМО - 15 ноя. В столице за минувшие сутки скончались 75 пациентов с коронавирусной инфекцией, за весь период эпидемии умерли 7 787 человек, сообщает оперативный штаб Москвы.

«Оперштаб напоминает: если вы чувствуете любые симптомы ОРВИ, оставайтесь дома и вызовите врача. Не рискуйте своей жизнью и здоровьем, а также жизнью и здоровьем окружающих», — отмечается в материале.

За все время пандемии в городе выявили 503 943 случая заражения Covid-19, 367 613 пациентов выздоровели после инфекции.

В мегаполисе из-за роста числа случаев коронавируса ввели домашний режим для горожан из группы риска, старшеклассники и студенты перешли на дистанционное обучение, компании перевели часть сотрудников на удаленку.

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Текстовая трансляция

15 НОЯБРЯ

- 1219 человек с коронавирусом госпитализировали в Москве за сутки. Среди заболевших 13,5% - дети, 44,2% - люди в возрасте от 18 до 45 лет, 29,4% – от 46 до 65 лет, еще 9,6% - от 66 до 79 лет. Также 3,3% среди заболевших - люди старше 80 лет.

- За сутки в России зарегистрировали 22 572 случая коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 812 больных. В Москве - 6 271.

- В столице за прошедшие сутки 4266 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, за весь период эпидемии врачи города вылечили более 367 тысяч пациентов.

- 75 пациентов с коронавирусом скончались в Москве за сутки. За весь период эпидемии умерли 7 787 человек.