РИАМО - 15 ноя. В Москве и Московской области ожидается облачная погода с осадками, воздух не прогреется выше плюс 2 градусов сообщается на сайте «Метеоновости».

«Предстоящим днем, несмотря на, казалось бы, антициклональный характер погоды, ожидается облачная и промозглая погода. А виной всему атмосферный фронт, расположившийся по западной периферии антициклона, как раз вблизи Московского региона», - говорится в сообщении.

Температура воздуха в Москве будет колебаться от 0 до 2 градусов тепла, а в Подмосковье – от 3 градусов мороза до 2 градусов тепла. Юго-восточный ветер разовьет скорость от 2 до 7 метров в секунду.

Атмосферное давление в этот день будет очень высоким и составит 760 миллиметров ртутного столба, в то время как кислородный режим останется благоприятным.