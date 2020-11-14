РИАМО - 14 ноя. Пожарным удалось локализовать возгорание в подмосковном Красноармейске, на месте работают 83 человека, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Московской области.
Вечером в Красноармейске в Заречном тупике загорелся дом. Для тушения пожара создали штаб. В ходе ликвидации возгорания эвакуировали 80 человек.
«В 22:52 локализация на площади 1,3 тысячи квадратных метров», — говорится в сообщении.
На месте работают 24 единицы техники и 83 человека.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил оказать необходимую помощь жителям, чьи квартиры пострадали от пожара.
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