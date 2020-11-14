РИАМО - 14 ноя. Площадь пожара в доме в Красноармейске выросла до 1,3 тысячи квадратных метров, в ходе тушения возгорания эвакуировали 80 человек, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Московской области.

Вечером в субботу в доме в Заречном тупике произошел крупный пожар. Создан штаб тушения пожара, развернули три боевых участка.

«Эвакуировано 80 человек. Предусмотрено два ПВР (пункта временного размещения – ред.)», — говорится в сообщении.

Площадь пожара составляет 1,3 тысячи квадратных метров.

На месте работают 24 единицы техники, 83 человека, из них от МЧС 13 единиц техники и 40 человек.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил оказать необходимую помощь жителям, чьи квартиры пострадали из-за пожара. Губернатор акцентировал внимание на том, что сейчас самое важное - обеспечить временное размещение жильцов и расселение дома.

Воробьев поручил оказать помощь людям, чье жилье в Красноармейске пострадало из‑за пожара>>