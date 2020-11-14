РИАМО - 14 ноя. Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил первому зампреду правительства Подмосковья Ольге Забраловой и главе Красноармейска Александру Федорову оказать необходимую помощь жителям, чьи квартиры пострадали из-за пожара.

Вечером в субботу в подмосковном Красноармейске загорелся дом. Площадь пожара составила 1 тысячу квадратных метров.

Губернатор акцентировал внимание на том, что сейчас самое важное - обеспечить временное размещение жильцов и расселение дома.

Создан штаб тушения пожара, развернуты три боевых участка. На месте работают 22 единицы техники, 79 человек.