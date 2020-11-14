РИАМО - 14 ноя. Дом загорелся в подмосковном Красноармейске, площадь пожара составила 1 тысячу квадратных метров, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Московской области.

Вечером в субботу в оперативно-дежурную смену поступило сообщение о пожаре в жилом доме в Красноармейске на улице Заречный тупик, 4.

«На момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения наблюдалось горение чердачного помещения и кровли по всей площади. Создан штаб тушения пожара, развернуты три боевых участка», — говорится в сообщении.

На месте работают 22 единицы техники, 79 человек, в том числе от МЧС 11 единиц техники и 36 человек.

Воробьев поручил оказать помощь людям, чье жилье в Красноармейске пострадало из‑за пожара>>