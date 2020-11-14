РИАМО - 14 ноя. Аналитик финансовой группы «Калита-Финанс» Дмитрий Голубовский считает, что на курс российской валюты в 2021 году повлияет политический фон и торговый баланс, падение курса рубля можно ожидать летом, сообщает Nation News.

По прогнозу сразу нескольких экспертов, на курс рубля будет влиять ситуация с пандемией коронавируса, цены на нефть , а также новости по выборам в США и возможным санкциям.

«На мой взгляд, если брать долгосрочную перспективу курса доллара, то я бы здесь говорил, во-первых, о политическом фоне, во-вторых, о торговом балансе, а дальше эти ключевые факторы можно раскладывать, как вам нравится», — отметил Голубовский.

Он отметил, что курс рубля будет находиться в напряженном состоянии, но не упадет сразу, потому что зима благоприятное время, а весной 2021 года может достигнуть годового максимума.

«Поэтому я бы ждал обвала в следующем году, но экстремальные значения курса при плохом сценарии я бы ждал летом, традиционно в августе», — подчеркнул эксперт.​