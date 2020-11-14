РИАМО - 14 ноя. Два дайвера из Подмосковья завоевали золотые медали в парной дистанции на первенстве и чемпионате России по подводному спорту, говорится в сообщении пресс-службы министерства физической культуры и спорта Московской области.

Турниры прошли в Санкт-Петербурге в Центре водных видов спорта «Невская волна». В первенстве и чемпионате России принимали участие свыше 100 спортсменов из 15 регионов страны.

«Подмосковные спортсмены Максим Быковец и Алексей Кулик завоевали золотые медали в парной дистанции на полосе препятствий», - говорится в сообщении.

Министр физической культуры и спорта региона Роман Терюшков отметил, что в феврале 2020 года Быковец и Кулик стали обладателями Кубка России по спортивному дайвингу.

«В этот раз они снова доказали, что являются сильнейшими спортсменами страны в своей дисциплине. По итогам соревнований сборная команда Московской области завоевала 12 медалей и заняла третье место общекомандного зачета», - добавил министр.