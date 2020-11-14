РИАМО - 14 ноя. В матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) московский «Спартак» обыграл подмосковный «Витязь», сообщает Газета.ru.

Игра прошла в Подольске при пустых трибунах. Матч закончился победой гостей со счетом 7:3.

«В составе победителей заброшенными шайбами отметились Илья Талалуев, Лукаш Радил (дважды), Андрей Зубарев, Сергей Широков и Анатолий Никонцев (дважды)», - говорится в сообщении.

У подмосковной команды ворота соперника смогли поразить Джастин Данфорт, Маттиас Теденбю и Данила Моисеев.

После победы в данном матче «Спартак» набрал 27 очков и закрепился на седьмой строчке турнирной таблицы Западной конференции КХЛ.​