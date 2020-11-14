РИАМО - 14 ноя. Экс-руководитель Роспотребнадзора, академик РАН Геннадий Онищенко отметил «интеллигентность» Covid-19 и рассказал, кто будет прививаться от коронавируса в первую очередь, сообщает kp.ru.

По его словам, дети будут исключены из «первых рядов» при вакцинации от Covid-19.

«Интеллигентность этой инфекции состоит в том, что она щадит младшие возрастные группы (школьников, дошколят)», - подчеркнул Онищенко.

Он уточнил, что первыми будут прививаться люди по медпоказаниям, профессиональным показаниям - медработники, преподаватели, продавцы.

Онищенко​ отметил, что Covid-19 относится к такому типу вирусов, который «в определенный момент уйдет из жизни людей».

С начала пандемии в России зафиксировано 1 903 253 случая Covid-19, скончались 32 834 заболевших, выздоровели 1 425 529 пациента.​

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Текстовая трансляция

14 НОЯБРЯ

- С 1 сентября в столице оштрафовали 102,5 тысячи человек за нарушение масочного режима, общая сумма штрафов могла составить 410-512,5 миллионов рублей.

- За минувшие сутки в московские больницы госпитализировали 1480 пациентов с коронавирусной инфекцией, на ИВЛ находятся 385 заболевших.

- За сутки в России зарегистрировали 22 702 случая коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 786 больных. В Москве - 6 427.

- Специалисты минувшей ночью провели рейд по соблюдению запрета на работу заведений с 23:00 до 06:00, всего проверили свыше 40 клубов, ресторанов, баров, кафе.

- За прошедшие сутки в Москве умерли 69 человек с подтвержденной коронавирусной инфекцией, с начала пандемии скончались 7712 пациентов.

- Столичные врачи вылечили от коронавирусной инфекции еще 4423 пациентов, всего число людей, вылечившихся от Covid-19, выросло до 363 347.