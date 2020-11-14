РИАМО - 14 ноя. Сотрудники Росгвардии задержали дебошира в гостинице в Одинцовском городском округе, он задирал постояльцев и нецензурно ругался, говорится в сообщении пресс-службы Главного управления Росгвардии по Московской области.

«В дежурную часть Одинцовского отдела вневедомственной охраны поступила информация о срабатывании кнопки тревожной сигнализации на охраняемом объекте. На место происшествия незамедлительно был направлен экипаж группы задержания», - говорится в сообщении.

В гостинице мужчина вел себя неадекватно, нецензурно выражался и задирал постояльцев.

По внешним признакам дебошир находился в состоянии алкогольного опьянения. На требования правоохранителей прекратить нарушать общественный порядок он ответил физической агрессией.

Сотрудники вневедомственной охраны задержали буйного мужчину и передали его следственно-оперативной группе полиции.

Задержанным оказался 33-летний житель Республики Башкортостан. В настоящее время по данному факту начата проверка.