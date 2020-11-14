РИАМО - 14 ноя. Российский пилот команды «Альфа Таури» Даниил Квят отметил, что разочарован итогом квалификации Гран-при Турции, которая прошла в рамках чемпионата мира по кольцевым автогонкам в классе машин «Формулы-1», сообщает Газета.ru.

Квят занял 17-е место в квалификации турнира Гран-при Турции, гонщик не сумел пробиться во второй сегмент отбора.

«По его словам, решающая ошибка, не позволившая ему пройти во второй сегмент, случилась на последнем круге, из-за чего в самый неподходящий момент болид развернулся», - говорится в сообщении.

Российский гонщик отметил, что держать машину на трассе было непросто, но, несмотря на это, он продолжил атаковать соперников, в результате чего задние колеса болида не справились с нагрузкой.​