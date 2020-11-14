РИАМО - 14 ноя. В доме в Зеленоградском округе столицы произошел пожар, в ходе тушения возгорания спасли трех человек, один человек в результате пожара погиб, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Москве.

Сообщение о пожаре в корпусе 1501 в Зеленограде поступило в оперативную дежурную смену в 19:22 в субботу.

«Пожарно-спасательные подразделения незамедлительно выехали по данному адресу. По прибытии пожарно-спасательных подразделений происходило загорание на балконе одной из квартир жилого дома на 12 этаже на общей площади около 15 квадратных метров», — говорится в сообщении.

В 19:39 пожар потушили. Во время тушения возгорания из соседних квартир спасли трех человек.

В результате пожара один человек погиб.