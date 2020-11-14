РИАМО - 14 ноя. Памятная табличка может появиться в Москве в честь народного артиста СССР Армена Джигарханяна, который умер в ночь на субботу, сообщает ТАСС.

«Мы будем знать и помнить его как великого актера. Он сыграл огромное количество ролей. С моей точки зрения, он мог сыграть любую роль. Светлая память ему, и, конечно, память о нем будет увековечена мемориальной табличкой, если к нам обратятся с таким предложением в Московскую городскую думу», - сказал председатель комиссии Мосгордумы по культуре и массовым коммуникациям Евгений Герасимов.

По его словам, городской парламент рассмотрит любые предложения от творческого коллектива и родственников артиста об увековечивании его памяти.

Он уточнил, что был партнером Джигарханяна по театру Маяковского, дружил с артистом.

«У нас была целая компания, в которую входил Армен Джигарханян, Анатолий Ромашин. Они взяли надо мной шефство, когда я только пришел в театр. И мы с тех пор были очень близки друг другу», - добавил Герасимов.

Церемония прощания с Джигарханяном пройдет 17 ноября с 12:00 до 14:00 в Московском драматическом театре под руководством Армена Джигарханяна по адресу: Ломоносовский проспект, дом 17.

Актер родился 3 октября 1935 года в Ереване, там же закончил Художественно-театральный институт. У него множество различных наград, а также он являлся лауреатом двух Государственных премий Армянской ССР. Джигарханян сыграл множество ролей на театральной сцене и в кинофильмах.

В 1996 году в столице был создан Московский драматический театр под руководством Армена Джигарханяна.​

«У нас была целая компания, в которую входил Армен Джигарханян, Анатолий Ромашин. Они взяли надо мной шефство, когда я только пришел в театр. И мы с тех пор были очень близки друг другу», - добавил Герасимов.