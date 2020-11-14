РИАМО - 14 ноя. На медиаплатформе #Москвастобой теперь можно посмотреть видеоролики о том, как рыси из столичного зоопарка прячутся от дождя, на кого ведет охоту манул, а еще узнать, почему еноты расправляются с бумажным пакетом, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Героями роликов стали кафрские вороны, семейство рысей, манул, компания енотов, черная антилопа и ее миниатюрные друзья — антилопы дикдик», - говорится в сообщении.

В видеоролике можно подсмотреть различные моменты из жизни диких животных. Так, на одной из записей кипер (сотрудник зоопарка, который ухаживает за животными) развлекает кафрских воронов тыквовиком — конструкцией из тыквы, похожей на снеговика, с лакомой для хищных птиц начинкой.

На других записях можно увидеть, как рыси прячутся от непогоды, манул охотится на свой обед, а еноты делают попытки снять с дерева пакет. Еще зрителям покажут, как к черной антилопе приходят в гости маленькие антилопы дикдик.

Коллекция видеороликов из зоопарка на медиаплатформе #Москвастобой систематически пополняется. Сотрудники зоосада просматривают записи, а затем монтируют из них сюжеты с самыми интересными моментами из жизни зверей и птиц.