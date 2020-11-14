РИАМО - 14 ноя. Матч между московским хоккейным клубом «Динамо» и уфимской командой «Салават Юлаев» завершился победой хоккеистов из Башкортостана, сообщает Газета.ru.

Игра прошла на стадионе «ВТБ Арена - имени Аркадия Чернышева» в Москве.

«Салават Юлаев» в овертайме вырвал победу у московского «Динамо» — 4:3. Игра получилась веселой, уфимцы отыгрались с 0:2, а в дополнительное время вырвали победу благодаря шайбе Сошникова», - говорится в сообщении.

На игре работала следующая судейская бригада: Евгений Ромасько (Тверь, Россия), Александр Сергеев (Жуковский, Россия).​