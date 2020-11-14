РИАМО - 14 ноя. Из-за пандемии коронавируса и закрытых границ россияне хотят поехать в путешествие хоть куда-нибудь, в стране очень большой отложенный спрос на туризм, сообщает Nation News.
Исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе отметила, что при возможности поехать куда-то без карантина и тех условий, которые ограничивают туризм, россияне, несомненно, поедут в путешествия даже туда, куда раньше и не хотели.
По ее словам, все европейские страны тоже готовы к туристам.
«Это такой симптом нормальной жизни, что поедут даже в те направления, которые не воспринимались как новогодние», - добавила Ломидзе.
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14 НОЯБРЯ
- С 1 сентября в столице оштрафовали 102,5 тысячи человек за нарушение масочного режима, общая сумма штрафов могла составить 410-512,5 миллионов рублей.
- За минувшие сутки в московские больницы госпитализировали 1480 пациентов с коронавирусной инфекцией, на ИВЛ находятся 385 заболевших.
- За сутки в России зарегистрировали 22 702 случая коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 786 больных. В Москве - 6 427.
- Специалисты минувшей ночью провели рейд по соблюдению запрета на работу заведений с 23:00 до 06:00, всего проверили свыше 40 клубов, ресторанов, баров, кафе.
- За прошедшие сутки в Москве умерли 69 человек с подтвержденной коронавирусной инфекцией, с начала пандемии скончались 7712 пациентов.
- Столичные врачи вылечили от коронавирусной инфекции еще 4423 пациентов, всего число людей, вылечившихся от Covid-19, выросло до 363 347.
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