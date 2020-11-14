РИАМО - 14 ноя. Из-за пандемии коронавируса и закрытых границ россияне хотят поехать в путешествие хоть куда-нибудь, в стране очень большой отложенный спрос на туризм, сообщает Nation News.

Исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе отметила, что при возможности поехать куда-то без карантина и тех условий, которые ограничивают туризм, россияне, несомненно, поедут в путешествия даже туда, куда раньше и не хотели.

«Отложенный спрос просто колоссальный. Сложно сказать, куда не хотели бы, потому что хотят везде, включая Египет, закрытый уже лет пять. Но, тем не менее, мы говорим о теоретической возможности и, исходя из этого, все страны Юго-Восточной Азии готовы принять туристов. Это и Таиланд, и Вьетнам, и Индонезия и китайский Хайнань», — сказала Ломидзе.

По ее словам, все европейские страны тоже готовы к туристам.

«Это такой симптом нормальной жизни, что поедут даже в те направления, которые не воспринимались как новогодние», - добавила Ломидзе.​

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Текстовая трансляция

14 НОЯБРЯ

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- За минувшие сутки в московские больницы госпитализировали 1480 пациентов с коронавирусной инфекцией, на ИВЛ находятся 385 заболевших.

- За сутки в России зарегистрировали 22 702 случая коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 786 больных. В Москве - 6 427.

- Специалисты минувшей ночью провели рейд по соблюдению запрета на работу заведений с 23:00 до 06:00, всего проверили свыше 40 клубов, ресторанов, баров, кафе.

- За прошедшие сутки в Москве умерли 69 человек с подтвержденной коронавирусной инфекцией, с начала пандемии скончались 7712 пациентов.

- Столичные врачи вылечили от коронавирусной инфекции еще 4423 пациентов, всего число людей, вылечившихся от Covid-19, выросло до 363 347.