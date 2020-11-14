РИАМО - 14 ноя. Похороны народного артиста СССР Армена Джигарханяна пройдут на Ваганьковском кладбище в Москве, сообщается на сайте Московского драматического театра под руководством Армена Джигарханяна.

Джигарханян скончался в ночь на субботу на 86-м году жизни.

«Церемония прощания с художественным руководителем театра, народным артистом СССР Арменом Борисовичем Джигарханяном состоится 17 ноября 2020 года (вторник) с 12:00 до 14:00», - говорится в сообщении.

Попрощаться с артистом можно будет в Московском драматическом театре под руководством Армена Джигарханяна по адресу: Ломоносовский проспект, дом 17.

Джигарханян родился 3 октября 1935 года в Ереване, там же закончил Художественно-театральный институт. У актера и режиссера множество различных наград, а также он являлся лауреатом двух Государственных премий Армянской ССР.

Джигарханян сыграл множество ролей на театральной сцене и в кинофильмах.

В 1996 году в столице был создан Московский драматический театр под руководством Армена Джигарханяна.