РИАМО - 14 ноя. Президент Российской премьер-лиги (РПЛ) Сергей Прядкин рассказал, почему в России планируют ввести Fan ID для болельщиков, сообщает Газета.ru.

Он уточнил, что Fan ID позволит повысить безопасность и комфорт зрителей во время посещения футбольных матчей на стадионах.

«Прядкин заявил, что в настоящее время проходят первичные консультации совместно с заинтересованными сторонами, чтобы система идентификации болельщиков была введена максимально безболезненно», - говорится в сообщении.

Со следующего футбольного сезона в стране могут ввести обязательную систему Fan ID — цифрового паспорта болельщика. Данный проект будет похож на тот, что действовал в стране во время чемпионата мира по футболу в 2018 году.​