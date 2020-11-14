РИАМО - 14 ноя. Российское правительство приняло решение о выделении регионам страны средств на выплаты семьям с детьми, сообщает Nation News.

В бюджеты субъектов РФ, а также Байконура, поступят средства на предоставление субсидий некоторым гражданам. Речь идет о родителях с детьми от трех до семи лет включительно.

«Принять проект распоряжения правительства Российской Федерации по данному вопросу», — говорится в сообщении пресс-службы Кабмина страны.

Ранее выплаты на детей от 3 до 7 лет поддержал Национальный родительский комитет, так как такая поддержка показывает положительную динамику в социальной политике государства. ​