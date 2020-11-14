РИАМО - 14 ноя. Информационный носитель, который будет показывать данные о загруженности вагонов поездов, установили на станции метро «Мичуринский проспект», носитель включат в ближайшее время, говорится в сообщении пресс-службы департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.
Носитель установили в рамках пилотного проекта. Если он будет успешным, то такое оборудование может появиться на других станциях.
Кроме того, в новой версии приложения «Метро Москвы» появился сервис с данными о загрузке вагонов. Этот сервис скоро станет доступен для всех пассажиров.
Ранее на станции метро «Проспект Мира» начали тестировать проектор, транслирующий на стене информацию о загруженности вагонов прибывающих поездов.
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