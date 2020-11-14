РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 14 ноя. В Климовском историко-краеведческом музее Подольска в формате онлайн открылась выставка с постерами работ художника Василия Поленова, его учеников и мастеров старшего поколения, сообщается в группе «Администрация г.о. Подольск» в соцсети «ВКонтакте».

«В Климовском историко-краеведческом музее открылась выставка в онлайн-формате. На выставке представлены постеры работ Василия Поленова и художников его круга — учеников и мастеров старшего поколения. Все произведения хранятся в музее Поленова», - говорится в сообщении.

Единственный в России памятник художнику Поленову создали в Подольске. Его установили в парке «Дубрава» к 236-летней годовщине со дня основания Подольска и Подольского уезда. Художник жил в уезде с 1885 года в течение четырех лет.

«Здесь он провел не один летний дачный сезон. Много работ создано на подольской земле. И, если бы не трагические события в жизни семьи Поленова, возможно, здесь бы он свил свое родовое гнездо. Но, к сожалению, этого не случилось, и, спустя годы, был приобретен участок земли несколько дальше, где сегодня находится Государственный музей-заповедник «Поленово». Но для подольской земли имя Поленова значимо», - сказал глава Подольска Николай Пестов.