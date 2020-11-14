РИАМО - 14 ноя. В общественных местах россиянам советуют вести себя сдержанно и избегать разговоров, особенно громких, так как при разговоре усиливается распространение инфекции, сообщил инфекционист и вакцинолог Евгений Тимаков.

«Формулировку «молчание – золото» никто не отменял. К сожалению, из-за эпидемии коронавируса она приобретает совершенно другое значение. Когда мы общаемся друг с другом, особенно громко, мы не просто выдыхаем воздух, а делаем это с огромной силой. Социальная дистанция в 1,5 метра без маски в таком случае может быть неэффективна», – сказал Тимаков в интервью радио Sputnik.

Он уточнил, что разговор лучше вести в маске. А если человек плохо слышит из-за маски и снимает ее, то отойти друг от друга необходимо минимум на 1,5 метра.

По его словам, на распространение Covid-19 при разговоре влияют и эмоции. Так, агрессивно доказывать нарушителю масочного режима его неправоту иногда опаснее, чем игнорировать его.

«Эмоции влияют на выделение частиц в первую очередь. Чем громче, чем эмоциональнее, чем агрессивнее человек общается, чем он больше пытается спорить и кому-то что-то объяснить, тем больше выделяется вирусных частиц», - пояснил инфекционист. ​

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Текстовая трансляция

14 НОЯБРЯ

- С 1 сентября в столице оштрафовали 102,5 тысячи человек за нарушение масочного режима, общая сумма штрафов могла составить 410-512,5 миллионов рублей.

- За минувшие сутки в московские больницы госпитализировали 1480 пациентов с коронавирусной инфекцией, на ИВЛ находятся 385 заболевших.

- За сутки в России зарегистрировали 22 702 случая коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 786 больных. В Москве - 6 427.

- Специалисты минувшей ночью провели рейд по соблюдению запрета на работу заведений с 23:00 до 06:00, всего проверили свыше 40 клубов, ресторанов, баров, кафе.

- За прошедшие сутки в Москве умерли 69 человек с подтвержденной коронавирусной инфекцией, с начала пандемии скончались 7712 пациентов.

- Столичные врачи вылечили от коронавирусной инфекции еще 4423 пациентов, всего число людей, вылечившихся от Covid-19, выросло до 363 347.