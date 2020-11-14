РИАМО - 14 ноя. Автомобилистов в Подмосковье предупредили о гололедице на дорогах в ночь с 14 на 15 ноября, говорится в сообщении пресс-службы министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

В грядущую ночь может подморозить до минус 2 градусов. Ожидаются осадки и гололедица.

«Для вашей безопасности спецштаб круглосуточно мониторит дорожную ситуацию в регионе, сегодня ночью дежурят дорожные службы», — говорится в сообщении.

Водителей призвали быть внимательными и не выезжать на автомобилях, на которых еще стоит летняя резина. Кроме того, автомобилистам напомнили о соблюдении скоростного режима.