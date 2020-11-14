РИАМО - 14 ноя. Российский пилот команды «Формулы-1» «Альфа Таури» Даниил Квят стал 17-м в квалификации турнира Гран-при Турции, он не сумел пробиться во второй сегмент отбора, сообщает Газета.ru.

«Победителем же субботнего дня стал гонщик «Рэйсинг Пойнт» Лэнс Стролл, который будет стартовать завтра с поул-позиции», - говорится в сообщении.

Вторым стал Макс Ферстаппен, представляющий австрийскую команду «Ред Булл». Третье место у партнера канадца Стролла по «Рэйсинг Пойнт» Серхио Переса.

Напарник Квята по команде Пьер Гасли начнет гонку 15 ноября с 15 места.​