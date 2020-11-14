РИАМО - 14 ноя. Столичному тату-салону может грозить штраф до 300 тысяч рублей за несоблюдение посетителями социальной дистанции в очереди на акцию по нанесению бесплатного тату, сообщил журналистам главный инспектор объединения административно-технических инспекций (ОАТИ) Москвы Сергей Михайлов.

«Сотрудниками ситуационного центра ОАТИ города Москвы в ходе мониторинга социальных сетей было обнаружено рекламное объявление об совместной с рэпером KIZARU акции о нанесении бесплатного тату в салоне Haunted Family по адресу: Трехпрудный переулок, дом 8», - сказал Михайлов.

Он уточнил, что инспекторы ОАТИ по данному адресу выявили скопление людей на улице. При проверке специалисты обнаружили нарушение социального дистанцирования в очереди на бесплатный сеанс и отсутствие у посетителей средств индивидуальной защиты.

По его словам, сотрудники тату-салона и организаторы данной акции безответственно отнеслись к организации мероприятия, так как решили провести его в период пандемии коронавируса.

Специалист пояснил, что в данном случае действия администрации салона попадают под статью КоАП 20.6.1, по которой предусмотрен штраф до 300 тысяч рублей.

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Текстовая трансляция

14 НОЯБРЯ

- С 1 сентября в столице оштрафовали 102,5 тысячи человек за нарушение масочного режима, общая сумма штрафов могла составить 410-512,5 миллионов рублей.

- За минувшие сутки в московские больницы госпитализировали 1480 пациентов с коронавирусной инфекцией, на ИВЛ находятся 385 заболевших.

- За сутки в России зарегистрировали 22 702 случая коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 786 больных. В Москве - 6 427.

- Специалисты минувшей ночью провели рейд по соблюдению запрета на работу заведений с 23:00 до 06:00, всего проверили свыше 40 клубов, ресторанов, баров, кафе.

- За прошедшие сутки в Москве умерли 69 человек с подтвержденной коронавирусной инфекцией, с начала пандемии скончались 7712 пациентов.

- Столичные врачи вылечили от коронавирусной инфекции еще 4423 пациентов, всего число людей, вылечившихся от Covid-19, выросло до 363 347.