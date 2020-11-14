РИАМО - 14 ноя. Люди с диабетом находятся в группе риска при пандемии коронавируса, есть несколько правил, которые следует соблюдать, чтобы снизить риск к минимуму, сообщает kp.ru.

По словам доктора медицинских наук, врача-эндокринолога, замдиректора Национального медицинского исследовательского центра эндокринологии Минздрава РФ, директора Института диабета, академика РАН Марины Шестаковой, диабетикам нужно «подавить сладкую среду», а еще постараться вернуть уровень сахара к норме, чаще всего через инсулинотерапию.

«Если человек с диабетом переносит коронавирус в нетяжелой форме и лечится на дому, то ему обязательно нужно вести частый мониторинг крови - не менее шести раз в день, чтобы не пропустить тот момент, когда сахар поползет вверх на фоне инфекции», - говорится в сообщении.

Врач уточнила, что пороговый уровень сахара в крови составляет 7 миллимоль на литр. Если сахар поднимается выше и преодолевает планку в 10 – 11 миллимоль на литр, то пациенту необходимо проконсультироваться с врачом.

Она еще рекомендовала обильное питье, которое выводит из организма токсины. Кроме того, она посоветовала есть овощные салаты, белковую пищу и творожные продукты.​

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Текстовая трансляция

14 НОЯБРЯ

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- За минувшие сутки в московские больницы госпитализировали 1480 пациентов с коронавирусной инфекцией, на ИВЛ находятся 385 заболевших.

- За сутки в России зарегистрировали 22 702 случая коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 786 больных. В Москве - 6 427.

- Специалисты минувшей ночью провели рейд по соблюдению запрета на работу заведений с 23:00 до 06:00, всего проверили свыше 40 клубов, ресторанов, баров, кафе.

- За прошедшие сутки в Москве умерли 69 человек с подтвержденной коронавирусной инфекцией, с начала пандемии скончались 7712 пациентов.

- Столичные врачи вылечили от коронавирусной инфекции еще 4423 пациентов, всего число людей, вылечившихся от Covid-19, выросло до 363 347.