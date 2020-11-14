РИАМО - 14 ноя. За минувшую неделю почти 1,3 миллиона рублей штрафов начислены правообладателям земельных участков в городских округах Богородский, Кашира, Дмитровский, Клин, Одинцовский и Пушкинский за непроведение мер по борьбе с борщевиком, говорится в сообщении пресс-службы министерства имущественных отношений Московской области.

«Штрафы наложены по результатам проведения контрольных мероприятий муниципальным земельным контролем в летний и осенний периоды», - говорится в сообщении.

Административные комиссии городских округов Богородский, Кашира и Одинцовский за прошедшую неделю оштрафовали по одному правообладателю земельных участков в своих округах на 150 тысяч рублей каждый за неудаление сорняка.

Административная комиссия городского округа Клин вынесла штраф нарушителю в размере 200 тысяч рублей, а в Дмитровском округе оштрафовали двух землевладельцев на 300 тысяч рублей.

Больше всего нарушителей оштрафовали в Пушкинском городском округе - штрафы начислены на пять правообладателей участков на общую сумму 310 тысяч рублей за аналогичное нарушение.

Площадь участков, пораженных борщевиком, составила более 166 гектара.