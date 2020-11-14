РИАМО - 14 ноя. Прощание с народным артистом СССР Арменом Джигарханяном пройдет в его театре в открытом формате, сообщает ТАСС.

Джигарханян скончался в ночь на субботу на 86-м году жизни. Прощание с актером запланировано на 17 ноября.

«Она (церемония прощания – ред.) будет открыта. Но с соблюдением всех мер предосторожности. Поэтому просьба приходить в масках», - сказал официальный представитель актера и его друг Артур Согомонян.

Он также отметил, что Джигарханяна хотят похоронить на Ваганьковском кладбище в столице рядом с дочерью, но пока этот вопрос решается.​